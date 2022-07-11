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Общество11 июля 2022 13:58

Вместо сухого зноя – ливни и прохлада. В Рязанской области меняется погода

Короткие грозовые дожди и похолодание до +27 градусов ожидают Рязанскую область 12 июля
Источник:kp.ru
На смену сухому зною в Рязанскую область придут дожди и прохлада.

На смену сухому зною в Рязанскую область придут дожди и прохлада.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На смену сухому зною в Рязанскую область приходят дожди и долгожданная прохлада. Во вторник, 12 июля, регион намочат кратковременные ливни и уже не жарко. Такую погоду ожидают областные спасатели и метеорологи.

Через регион прошествует холодный атмосферный фронт, который принесет с собой осадки и охладит 30-градусный зной. В ночные часы дожди будут небольшими, днем – мощными, но кратковременными, прогремят и грозы. О перемене погоды будет напоминать и умеренный юго-восточный ветер, его скорость 7 – 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Ночью во вторник пока тепло – перед рассветом +16…+21, днем уже не выше +22…+27 градусов.

В целом, по оценкам специалистов метеоцентра «Фобос», предстоящая неделя в Рязанской области может оказаться самой дождливой с начала лета. Наиболее ненастным днем синоптики называют четверг – по прогнозам в регионе может пролиться от 50 до 55 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Да и температура будет совсем не июльской, в середине дня всего +19…+24 градуса.