18-летние рязанцы, напавшие на прохожего, предстанут перед судом

Следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденном в отношении двоих 18-летних рязанцев, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, 3 февраля 2022 года ранее судимые за преступления против собственности молодые люди напали на случайного прохожего.

«Применив в отношении мужчины аэрозольный газовый баллончик и избив его, они отобрали у потерпевшего мобильный телефон», - рассказали в СКР.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.