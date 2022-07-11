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Происшествия11 июля 2022 12:51

18-летние рязанцы, напавшие на прохожего, предстанут перед судом

Молодчики брызнули в мужчину из газового баллончика, избили и отобрали у него телефон
Источник:kp.ru

Следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденном в отношении двоих 18-летних рязанцев, подозреваемых в разбое. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, 3 февраля 2022 года ранее судимые за преступления против собственности молодые люди напали на случайного прохожего.

«Применив в отношении мужчины аэрозольный газовый баллончик и избив его, они отобрали у потерпевшего мобильный телефон», - рассказали в СКР.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.