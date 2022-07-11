Прощай, боль в спине. Нейрохирурги рязанской ОКБ впервые прооперировали пациента с помощью лазера

Нейрохирурги рязанской ОКБ впервые прооперировали пациента с помощью лазера.

Специалисты нейрохирургического отделения рязанской ОКБ впервые прооперировали позвоночник пациента с помощью лазера. Об удачном дебюте, которому суждено стать обычной практикой, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Новый метод в нейрохирургии применили для лечения молодой женщины. Она поступила в стационар с сильными болями в спине. Ранее обследование выявило изменения в позвоночнике, и рязанке сначала прописали специальные лекарства, но они не принесли облегчения. Поэтому врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Специалисты использовали светодиодный лазер – он помогает оперировать быстрее и с меньшими травмами. С его помощью они разрушили нервные окончания позвоночника, которые проводят болевой сигнал.

- Лазерный аппарат с функцией вейперизации уже применяли в общей и пластической хирургии, теперь и специалисты нейрохирургического отделения освоили это оборудование. В ближайшее время мы планируем еще более широкое применение лазерного аппарата, - отметил главврач ОКБ Андрей Карпунин.

Еще одно достоинство нового метода – отсутствие некрасивых медицинских швов. Операция проводится без разрезов, что позволяет быстрее восстановиться и надолго попрощаться с болью в спине.