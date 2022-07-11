Под парковки в Рязани будут искать свободные муниципальные земли

Власти Рязани вместе с депутатами Рязанской городской Думы будут прорабатывать вопросы создания дополнительных парковочных мест. Об этом сказала председатель городского собрания Татьяна Панфилова.
«Рассмотрим все свободные земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и пригодные для этих целей», - сказала Панфилова.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков обратил внимание на парковку на газонах. Машины развозят кругом грязь, во дворах часто заграждают путь пешеходам (читать подробнее).
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