На окраине Рязани из окна шестого этажа выпал 23-летний парень

В микрорайоне Недостоево на окраине Рязани из окна выпал 23-летний молодой человек. Об этом «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, несчастье произошло по адресу: улица Сельских Строителей, дом №5 корпус 1.

«По факту смерти мужчины 1999 года рождения МСО по Московскому району Рязани

проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, приведшие к трагедии», - сообщили в СКР.

При этом, источник в экстренных службах, работавших на месте трагедии, сообщил «КП-Рязань», что молодой человек выпал из окна шестого этажа, а не седьмого, как сообщали некоторые СМИ.