Гигантского двухметрового сома выловили из Оки под Рязанью

Выловленный из Оки сом оказался размером с человека. Фото: Андрей КАИПОВ.

В Рязанской области очередная рыбалка обернулась внушительным трофеем – на приманку клюнул сом величиной с человеческий рост. Фото гигантской добычи появилось в группе «Рыбалка в Рязани» в понедельник, 11 июля.

Автор снимка рассказал, что расположился с удочкой в субботу, 9 июля, недалеко от пляжа «Бараньи рожки» в Рыбновском районе. Судя по фото, на приманку клюнула почти двухметровая рыбина – рост самого рыбака, по его словам, 182 см.

Удержать гигантского сома удалось благодаря мощной снасти и силе самого мужчины. Добычу не взвешивали, но, предположительно, ее вес не менее 30 килограммов.