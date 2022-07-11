Депутаты облдумы провели субботник на «Тропе Паустовского»

Сосновый бор стал чище после субботника.

«Тропа Паустовского» в окрестностях Солотчи – одно из излюбленных круглогодичных мест отдыха рязанцев и госте региона. Прогулки или занятия спортом в чудесном сосновом бору заряжают энергией на многие дни. Важно поддерживать эту жемчужину мещерского края в опрятности, важно чтобы навигация по тропе была информативной и понятной.

Депутаты Рязанской областной Думы, а также сотрудники аппарата парламента провели очередной субботник на «Тропе Паустовского» - собрали мусор, обновили навигацию на деревьях.

Общая сеть дорожек и маршрутов составляет порядка 100 (!) километров. Привести в порядок такой километраж единомоментно просто невозможно, поэтому региональный парламент обязательно еще вернется на «Тропу Паустовского».

Отметим, что эколого-туристический проект реализуется с 2019 года. Он помогает не только поддерживать сосновый бор в опрятности, но и знакомит с творчеством знаменитого советского писателя Константина Паустовского, воспевшего скромную красоту Мещеры.