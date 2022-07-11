Ночью 10 июля полиция провела рейды в центра Рязани

Рейды прошли в ночь с субботы на воскресенье. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В ночь с 9 на 10 июля центре в Рязани полиция провела рейды, направленные на поддержание общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в профилактических мероприятиях участвовали участковые, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и ППС. Стражи правопорядка проверяли документы у рязанцев, гуляющих в центре города.

«Было пресечено употребление 30-летним рязанцем спиртного в общественном месте. На нарушителя составили административный протокол, ему грозит штраф. Также полицейские выявили, что двое несовершеннолетних находятся в общественном месте в ночное время. Подростков отправили домой», - рассказали в пресс-службе.

В УМВД отметили, что на родителей несовершеннолетних составлены протоколы. Теперь им грозят административные штрафы.