МЧС предупреждает жителей Рязанской области об усилении ветра

После нескольких недель практически штиля в Рязанской области резко усилится ветер. По этому случаю региональное МЧС выпустило предупреждение для жителей.

Специалисты ожидают, что погода начнет заметно портиться уже в ближайшее время. Местами скорость юго-восточного воздушного потока составит 13 – 18 метров в секунду. По прогнозам порывистый ветер сохранится в регионе до вечера понедельника.

Спасатели порекомендовали рязанцам держаться подальше от шатких конструкций: деревьев, крыш и рекламных щитов, а по возможности – и вовсе ограничить время нахождения на улице.