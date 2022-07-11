В Рязани нашли трупы животных без голов и конечностей

В Рязани на улице Луговой в микрорайоне Приокский обнаружены два трупа обезглавленных животных. Фотографии страшной находки разместили в Telegram-канале «аТипичная Рязань 18+».

Судя по фото, туши принадлежат крупным животным. Каким именно, пока неизвестно.

9 июля мусульмане отмечали один из главных праздников жертвоприношения - Курбан-байрам.

- Этот случай не имеет отношения к нашей религии. В этот праздник мы приносим баранов в жертву, чтобы раздать мясо нуждающимся. Мы раздаем мясо, а не выбрасываем, - прокомментировал Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид Бултачеев.

Обезглавленные туши принадлежат крупным животным. Фото: Telegram-канале аТипичная Рязань 18+

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