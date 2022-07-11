Рязанка с помощью фиктивных документов обманула государство на 300 тыс рублей

Жительница Рязанского района предстала перед судом за мошенничество с социальными выплатами. Хитрая женщина в течение почти пяти лет незаконно получала так называемые «чернобыльские» выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Обвиняемая обратилась в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ей выплаты по случаю проживания в районе, загрязненном радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. При этом она представила заведомо ложные сведения. Фиктивные документы позволили предприимчивой рязанке получать пособие с 2017 по 2022 годы. В общей сложности она обманула государство на 300 тысяч рублей.

В отношении дамы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК России – мошенничество при получении выплат. Оперативное сопровождение расследования осуществлял ОЭБиПК ОМВД России по Спасскому району.

Суд в итоге признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора и назначил рязанке шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.