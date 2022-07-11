Суд обязал отремонтировать участок, примыкающий к Куйбышевскому шоссе в Рязани

До сентября 2023 года в Рязани отремонтируют примыкающий к трассе участок от дома №41 до дома №45а на Куйбышевском шоссе. Фото: Яндекс.Карты

Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин рассказал, что после обращения в его адрес предпринимателей с Куйбышевского шоссе прокуратура добилась ремонта дороги. Для этого был подан иск в Октябрьский районный суд.

«Решение суда о ремонте магистрали на основании иска прокуратуры было вынесено еще в апреле 2022 года, однако до настоящего времени сроки проведения работ не были определены. На основании представления прокуратуры администрацией дорога была включена в перечень ремонта – он должен быть завершен до начала сентября 2023 года», - заявил Пронин.

Также новость появилась в разделе «Наши победы» на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области.

При этом, исходя из информации, озвученной корреспонденту КП-Рязань в аппарате уполномоченного, речь все-таки идет не о самом Куйбышевском шоссе (не о «магистрали»), а о примыкающем к федеральной трассе М-5 «Урал» муниципальном участке от дома №41 до дома №45а.