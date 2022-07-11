Малков посетил разграбляемое бывшее здание рязанского минобра

Врио губернатора Павел Малков побывал в бывшем здании Минобра Рязанской области на улице Лево-Лыбедской, 36.

Врио губернатора Павел Малков побывал в бывшем здании Минобра Рязанской области на улице Лево-Лыбедской, 36. Об этом рассказали «Рязанские ведомости», притом фотографий визита или упоминаний о нем в официальных каналах главы региона и правительства нет.

«Павел Малков выяснил на месте, что объект сдан в аренду частной образовательной организации, при этом за сам дом отвечает региональное минимущества», - говорится в публикации.

Как уже писала КП-Рязань, в октябре 2018 года дом признали объектом культурного наследия и включили в единый реестр объектов «Здание общежития приходского училища Общества попечения о бедных детях г. Рязани». В 2022 году появилась информация о разграблении здания, где оставались некоторые архивные документы, сантехника и другие предметы. Несмотря на обещание властей взять областные «заброшки» под круглосуточную охрану, набеги продолжились.

Так вот, Малков, по данным коллег, «распорядился установить на фасаде QR-код с информацией об этом и прописать функционал объекта в официальной концепции развития центра города».

Что касается дальнейшей судьбы здания и ответственности за ущерб имущественном комплексу, будет «проводиться работа с минимущества».