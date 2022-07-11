Появились фото с места ДТП на Северной окружной, где сбили 35-летнюю рязанку

Полиция рассказала подробности ДТП, которое произошло 10 июля на Северной окружной дороге.

По предварительным данным, 25-летний житель Чучковского района за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Появились фото с места ДТП на Северной окружной, где сбили 35-летнюю рязанку

Появились фото с места ДТП на Северной окружной, где сбили 35-летнюю рязанку

В результате дорожного происшествия женщина получила травмы (подробности травм).

По факту ДТП продолжается проверка.

Появились фото с места ДТП на Северной окружной, где сбили 35-летнюю рязанку

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