На трассе в Кораблинском районе LADA съехала в кювет и перевернулась

В Кораблинском районе LADA съехала в кювет и перевернулась.

В Кораблинском районе женщина-водитель устроила ДТП с опрокидыванием автомобиля. Инцидент случился 10 июля на 16 километре автодороги Ухолово – Кораблино.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 44-летняя рязанка, управляя автомобилем LADA Granta, превысила скорость и потеряла контроль над машиной, вследствие чего та вылетела в кювет и перевернулась.

Установили, что водитель легковушки превысила скорость и потеряла управление.

В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки – 44-летний мужчина. Ему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего проводится проверка и уточняются все обстоятельства.