На улице Юбилейной в Рязани дерево рухнуло на провода уличных фонарей. Фото: Ирина ВОРОНКОВА | Типичная Рязань.

Во дворе дома №3 корпус 1 по улице Юбилейной рухнуло дерево. Сначала оно упало на козырек третьего подъезда, сообщает местная жительница в «Типичной Рязани».

«[Дерево] зацепило провода уличных фонарей. Они и так работали не очень, теперь вообще работать не будут. Жертв нет», - отметила рязанка Ирина Воронкова.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как упавшее во дворе дерево накрыло сразу несколько машин. Произошло все на улице Комбайновой. В этом случае дерево тоже зацепило линию электропередач (читать подробнее с фото).

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