В Рязани неизвестные затащили прокатный велосипед на крышу палатки

В Рязани утром 11 июля прохожие заметили прокатный велосипед на крыше торговой палатки возле остановки «Строительный колледж».

В Рязани утром 11 июля прохожие заметили прокатный велосипед на крыше торговой палатки возле остановки «Строительный колледж». Фотографии опубликованы в группе «ДТП и ЧП Рязань».

По словам анонимного автора одного из снимков, это дело рук двоих парней, которые действовали в ночь на понедельник - примерно в 1:00. Причем сам кадр сделан уже в светлое время.

В сентябре 2020 года кто-то так же поступил с прокатным велосипедом на улице Спортивной, оставив его на крыше остановочного павильона.