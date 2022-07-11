Что ждет карьер в Заокском: полное закрытие или начало разработки?

Бурные события вокруг разработки карьера близ села Заокское, включившие в себя круглый стол, митинг и встречу жителей поселения с представителями власти, вдруг сменились затишьем. Это можно было бы объяснить тем, что появились первые результаты одной из трех прокурорских проверок, в которых было заявлено об обнаруженных нарушениях. Характер нарушений и степень их важности, правда, остались пока тайной. Последствия могут быть разными – от исправления нарушений, если они незначительные, до отзыва лицензии на разработку, если все серьезно.

Казалось бы, формулировки прокурорского ответа, появившиеся в прессе и указывающие на наличие нарушений, должны были вызвать у противников карьера если и не эйфорию, то, по крайней мере, широко комментируемое удовлетворение. Однако и весьма активные жители Заокского, и СМИ, в основном, поддерживающие их протест, и представители экологического сообщества, и правительство Рязанской области, и инвестор – АО «Порт Коломна» - все словно воды в рот набрали. Как будто проблема вдруг исчезла сама собой.

Объяснений этому феномену может быть несколько, но на поверхности лежит одно – команды комментировать не было. Еще не время.

Может быть, в новых условиях противники и защитники карьера еще не успели сформулировать свои позиции. Ну, коли так, обратимся к нашим читателям. Сегодняшний вопрос, на который мы предлагаем ответить, звучит следующим образом: «Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация с разработкой песчаного карьера у села Заокское?»

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Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация с разработкой песчаного карьера у села Заокское?

- До выборов губернатора ничего не изменится;

- По результатам прокурорских проверок будет отозвана лицензия на разработку и вопрос будет закрыт;

- Лицензия будет отозвана, но через пару-тройку лет появится новый инвестор, который пресечет на корню все попытки протестов;

- Лицензия отозвана не будет, инвестор в следующем году начнет разработку карьера, несмотря на недовольство граждан;

- Будет достигнут компромисс между инвестором и населением, разработка карьера и помощь инвестора поселению начнутся следующей весной;

- Мне все равно;

- Другой вариант – пишите в комментариях.