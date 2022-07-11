Заснул и не проснулся. В Путятинском районе на стоянке умер водитель-дальнобойщик

Водитель остановился переночевать, лег спать и не проснулся. Фото: «Пресса».

В Путятинском районе умер водитель-дальнобойщик. Мужчина остановился переночевать на одной из придорожных стоянок, лег спать и не проснулся.

Как сообщает «Пресса», 36-летний водитель большегруза MAN и его восьмилетний сын ехали из Новомосковска в Екатеринбург. Мужчина не рискнул вести грузовик в ночное время и решил переночевать в Путятине. Он припарковал фуру на стоянке и вместе с сыном расположился в одном из придорожных комплексов.

В 8 часов утра ребенок проснулся и попытался разбудить отца, но не смог. Тогда мальчик позвонил родственникам, а после позвал на помощь водителя стоящей рядом машины. Мужчина обратился к сотрудникам комплекса и сообщил, что один из дальнобойщиков не подает признаков жизни. Персонал позвонил в скорую и полицию. Ребенка отвели в кафе, напоили горячим чаем и передали в руки медиков.

Что стало причиной гибели мужчины, устанавливается. Но известно, что видимых следов насильственной смерти нет.