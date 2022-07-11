Все бойцы рязанской Росгвардии вернулись со спецоперации на Украине живыми

Анна Рослякова вручает награду одному из бойцов. Фото: Дмитрий Осинин | Рязанские ведомости.

В Рязань вернулся сводный отряд Росгвардии, выполнявший определенные задачи во время спецоперации на Украине. Как уверяют чиновники, суть задач - защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«Слезы радости родных, улыбки бойцов... Очень сильные эмоции!» - призналась первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Руководитель рязанской Росгвардии поблагодарил командиров за то, что отряд вернулся домой в полном составе.

«Спасибо вам за добросовестное выполнение задач, героизм и самоотдачу. Спасибо командирам за возвращение отряда в полном составе», - цитируют «РВ» слова начальника управления Росгвардии по Рязанской области генерал-майора полиции Виктора Лачева.

Вернувшимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», а также очередные специальные и воинские звания.

Ранее сообщалось, что все бойцы железнодорожной бригады вернулись с Украины в Рязань живыми (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!