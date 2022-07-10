На Северной окружной автомобиль на скорости сбил рязанку прямо на пешеходном переходе

Около полудня 10 июля на Северной окружной дороге произошло серьезное ДТП. По данным YA62, недалеко от остановки «Борковской карьер» легковой автомобиль на скорости сбил 35-летнюю женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пострадавшую с закрытым переломом обеих стоп и ушибом коленного сустава доставили в БСМП.

Ранее сообщалось, что на Северной окружной дороге проходит реконструкция, дорожники приступили к устройству ливневой канализации (читать подробнее).

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