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Общество10 июля 2022 11:52

На Северной окружной автомобиль на скорости сбил рязанку прямо на пешеходном переходе

Женщину с травмами доставили в рязанскую БСМП
Источник:kp.ru

Около полудня 10 июля на Северной окружной дороге произошло серьезное ДТП. По данным YA62, недалеко от остановки «Борковской карьер» легковой автомобиль на скорости сбил 35-летнюю женщину.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пострадавшую с закрытым переломом обеих стоп и ушибом коленного сустава доставили в БСМП.

Ранее сообщалось, что на Северной окружной дороге проходит реконструкция, дорожники приступили к устройству ливневой канализации (читать подробнее).

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