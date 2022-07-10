В ночь на 9 июля в храм в Рязанской области попала молния – поврежден иконостас.

В ночь на 9 июля в храм Рождества Богородицы, расположенном в селе Лунино Шиловского района, попала молния. О происшествии сообщается в паблике НРВК.

«Храм с вековой историей очень сильно пострадал, повреждены иконостас, иконы. Если есть возможность у неравнодушных людей, просьба помочь», - говорится в сообщении рязанки Екатерины Михайловой.

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