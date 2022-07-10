Во время отдыха на озере под Рязанью скончался 32-летний мужчина

Днем 9 июля во время отдыха на озере Беленьком в Клепиковском районе скончался 32-летний мужчина.

По данным Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области, небольшая компания приехала на озеро отдохнуть. Когда находились на берегу, одному из мужчин вдруг стало плохо, вызвали скорую помощь, и чтобы время не терять, на своей машине поехали ей навстречу. Но в дороге рязанец скончался.

В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту. Им предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

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