На поселок Ухолово обрушился мощный ураган с крупным градом. Фото: издательство "Пресса".

Субботним вечером 9 июля на поселок Ухолово Рязанской области обрушился ураган с крупным градом, сообщает «Пресса».

По данным портала, стихия бушевала 20-25 минут, но успела натворить немало бед. Град побил в райцентре огурцы на грядках, цветники, а мощный ветер сломал несколько деревьев.

В 12 километрах от Ухолово, в поселке Калинин, а также на некоторых улицах райцентра из-за непогоды отключили электричество.

Град в Ухолове побил огурцы.

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