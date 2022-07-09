Сотни мусульман собрались на молитву на парковке у супермаркета в Рязани. Фото: RZN_Life.

Рязанцы сняли, как сотник мусульман собрались у молельного дома в Дягилеве и на площадке перед супермаркетом «Да!» для коллективного праздничного намаза по случаю главного праздника ислама – Курбан-байрам (Ид аль-Адха).

В ближайшие дни верующие будут вспоминать историю пророка Ибрахима, молить Аллаха о прощении и благополучии, а также приносить в жертву ради Всевышнего Аллаха жертвенных животных, чаще всего баранов.

Отметим, что ни молельный дом, ни молельная комната уже несколько лет как не вмещают всех верующих, поэтому люди вынуждены молиться на улице в любую погоду. Власти региона только разводят руками, мол, свободной земли нет.

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