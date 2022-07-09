Павел Малков высказался о бывшем хлебозаводе №1, но о снесенной старинной трубе не упомянул

На территории бывшего хлебозавода №1 в Рязани снесли старинную трубу из красного кирпича. Фото: Мария РАКЧЕЕВА | Вид Сбоку.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков 8 июля осмотрел часть пешеходного маршрута от корпусов бывшего хлебозавода №1 до Лыбедского бульвара. Глава региона признался, что комплекс зданий бывшего хлебозавода – это «уникальное архитектурное сооружение».

«Если привести его в порядок, можно организовать креативное пространство для молодежи и для общественных движений», - отметил Малков, а потом поручил организовать дискуссию по этому вопросу, чтобы узнать предложения молодых архитекторов и краеведов.

Буквально днем ранее стало известно, что на месте хлебозавода уничтожили старинную трубу, которая «удачно дополняла антураж промышленного объекта начала 20 века». Но ни Павел Малков, ни другие чиновники этот момент не прокомментировали (читать подробнее).

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