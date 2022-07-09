Дожди и грозы будут освежать Рязань в ближайшие дни

В воскресенье, 10 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах региона возможна гроза, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в воскресенье ожидается восточный, порывами до 11 метров в секунду, при грозе – до 17 метров.

Температура воздуха в Рязанской области ночью +13… +18 градусов, днем местами жара +27… +32 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», дождь и гроза завтра возможны только утром, атмосферное давление будет в пределах нормы.

В последующие дни также ожидаются дожди: 11 июля - небольшой дождь и гроза при дневной температуре +29… 31 градус, 12 июля - небольшой дождь и гроза при дневной температуре +24… +26 градусов.

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