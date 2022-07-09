На страшном пожаре в Сапожковском районе погибла 96-летняя женщина

В ночь на 9 июля разыгралась трагедия в деревне Коровка Сапожковского района – на пожаре погибла 96-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 03:45. Боролись с огнем семь человек личного состава противопожарной службы.

В результате возгорания дом сгорел полностью.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

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