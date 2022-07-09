В ночь на 9 июля на Почтовой в Рязани подрались две девушки.

В ночь на 9 июля на улице Почтовой в Рязани произошел конфликт между двумя девушками, возможно, пьяными. Видеозапись конфликта выложили в паблике «Рязань».

На кадрах видно, как на лавочках отдыхают и выпивают компании, играют на гитаре, а ветер гоняет пластмассовые стаканчики… Две девушки явно что-то или кого-то не поделили, и отвесили другу по пару оплеух. Разнимали дам мужчины.

«Дорогие женщины, девушки! Ну зачем же так напиваться? Потом же стыдно будет... По мне так лучше совсем не выпивать, если не умеешь дозу рассчитывать. Эх, вы», - написала в комментариях одна из рязанок.

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