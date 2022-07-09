В Рязанской области разбился водитель, спасая пешехода-нарушителя

Чтобы не погубить пешехода, водитель в Шацком районе вылетел с дороги и врезался в дерево

Около шести часов вчера 8 июля в Шацком районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, на 17 км дороги Шацк – Сасово - Касимов 62-летний рязанец за рулем автомобиля «Ока», чтобы не сбить пешехода, переходившего дорогу, вылетел на встречную полосу. Мужчина не справился с управлением, выехал на скорости с дороги и врезался в дерево.

В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали.

Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

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