В Рязанской области разбился водитель, спасая пешехода-нарушителя

Чтобы не погубить пешехода, водитель в Шацком районе вылетел с дороги и врезался в дерево
Около шести часов вчера 8 июля в Шацком районе произошло серьезное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, на 17 км дороги Шацк – Сасово - Касимов 62-летний рязанец за рулем автомобиля «Ока», чтобы не сбить пешехода, переходившего дорогу, вылетел на встречную полосу. Мужчина не справился с управлением, выехал на скорости с дороги и врезался в дерево.
В результате дорожного происшествия водителя госпитализировали.
Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.
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