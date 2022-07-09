На Северной окружной в Рязани начали прокладывать ливневую канализацию.

В Рязани продолжаются работы по реконструкции Северной окружной дороги, сообщает минтранс в очередном отчете.

По данным ведомства, в настоящее время рабочие подрядной организации делают ливневую канализацию, расширяют дорожное полотно, переносят сети, а также расчищает территорию в полосе отвода (выпиливают деревья – Ред.)

В скором времени на участке начнут срезать старое асфальтобетонное покрытие. Но к этому приступят после завершения первого этапа устройства ливневой канализации.

«В настоящее время подрядчик закупает заказные позиции материала и конструкций, после доставки которых на объект, часть процессов будет вестись параллельно», - говорится в сообщении властей.

Работы на Северной окружной дороге проходят на участке от поворота на 5-й район Борок до дома №30 по улице Бирюзова. Автомобильное движение в сторону мкр Канищево в настоящее время закрыто. Пропускают машины по встречной полосе в оба направления.

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