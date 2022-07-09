Родные погибших на Украине рязанских бойцов получили награды.

8 июля 2022 года в военном комиссариате Рязанской области состоялась церемония вручения боевых наград родственникам солдат и офицеров, погибших во время спецоперации в Донбассе. Участвовала в церемонии передачи наград председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Капитан Андрей Кирилин.

«Все депутаты готовы помочь семьям погибших. Конечно, не в наших силах облегчить боль утраты, но мы можем увековечить память рязанцев, отдавших жизни за освобождение Донбасса, помочь семьям в решении бытовых проблем. Спасибо за воспитание сыновей, настоящих защитников, настоящих мужчин», - сказала Татьяна Панфилова.

По словам председателя гордумы, «жертвуя собой, бойцы спасли жизни тысяч других людей, своих сослуживцев, мирных жителей, стариков и детей».

Ефрейтор Николай Яровой.

Мама и отец погибшего капитана Андрея Кирилина – Наталья Анатольевна и Андрей Евгеньевич получили Орден «Службою и храбростью» II степени Луганской народной республики. Вручила награду глава Рязани.

А Орден Мужества передали семье погибшего ефрейтора Николая Ярового. Получила награду его мама - Татьяна Валерьевна.

В настоящее время в Рязани решаются вопросы по увековечиванию памяти погибших военнослужащих: установка мемориальных досок на фасадах школ и других учебных заведений, памятников на кладбищах, а также внесение имен погибших в Донбассе на мемориальные плиты памятника воинам-интернационалистам на площади Маргелова.