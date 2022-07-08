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Общество8 июля 2022 15:00

Елена Сорокина стала лидером июньского медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ЦФО

Главу администрации Рязани поставили на первое место за экологический стандарт, отчет перед гордумой и визиты на объекты благоустройства
Источник:kp.ru
Елена Сорокина стала лидером июньского медиарейтинга ЦФО.

Елена Сорокина стала лидером июньского медиарейтинга ЦФО.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина возглавила июньский рейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа, который подготовил портал «Медиалогия».

Первое место рязанской градоначальнице обеспечили разработка проекта экологического стандарта, внушительный отчет перед депутатами городской Думы, а также многочисленные визиты на городские объекты благоустройства, в частности, Гвардейский сквер. Не обошли вниманием эксперты «Медиалогии» и дополнительные 2 млн рублей, которые выделили из бюджета на опиловку и снос аварийных деревьев.

В рейтинге есть и глава рязанской гордумы Татьяна Панфилова – за месяц она опустилась на пять позиций и занимает 12 место.

Также в тройку лидеров вошли главы Тулы и Воронежа – Дмитрий Миляев и Вадим Кстенин.

Примечательно, что по итогам мая Елена Сорокина занимала только второе место, уступая позиции главе Воронежа.