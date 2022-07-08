Компания «Мармакс» познакомила покупателей своих квартир

Фото: компания "Мармакс".

Презентация жилого комплекса (так официально называлось мероприятие) состоялась 6 июля в ресторане «Небо». Помимо традиционных фуршета и концерта счастливые обладатели квартир в новостройке смогли лично познакомиться с основателем компании «Мармакс» Юрием Юровым, а также со всеми специалистами, которые трудились над возведением, финансовым и маркетинговым сопровождением ЖК «Наследие современности». Новоселы узнали о принципах работы, приоритетах девелопера, в пользу которого сделали выбор.

- Создавая жилые дома, мы стремимся не просто обеспечить жильем рязанцев, но и формировать лучшую городскую среду, активно внедрять инновации комфорта и уюта, - подчеркнул Юрий Юров. – Ведь именно среда формирует сознание жителей. Потому в концепции «Мармакс» дом начинается не с подъезда, а с улицы.

Жилой комплекс «Наследие современности» в полной мере воплощает сказанное. Симбиоз природы и архитектуры в самом центре Рязани – это и украшение города, и видовая терраса на крыше с уникальным озеленением, и тематическое музыкальное сопровождение во всем периметре ЖК.

Уникальный формат мероприятия, объединяющий тех, кто строит дома и тех, кто будет в них жить, стал уже традиционным для компании «Мармакс». Здесь, в ходе беседы за прохладительными напитками, завязываются интересные знакомства, обретаются новые друзья. Одновременно, это стимулирует сотрудников самой компании делать свою работу максимально первоклассно – ведь однажды они должны будут посмотреть в глаза новоселам. И только труд на совесть позволяет сделать это прямо и открыто.