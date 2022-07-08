Дело о смертельном конфликте у ТЦ в Рязани рассмотрели присяжные

В Октябрьском районном суде Рязани 7 июля присяжные вынесли вердикт по делу о гибели мужчины возле «одного из торговых центров». Речь идет о конфликте, который произошел в ноябре 2020 года у гипермаркета «Лента» на улице Тимуровцев.

Подсудимый обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Из материалов дела следует, что он ударил незнакомца ногой в грудь, от чего тот «неоднократно ударился головой о бетонные ступени лестницы» и потерял сознание. На этом агрессор не остановился и, когда мужчина очнулся, нанес ему еще два удара кулаком и локтем в голову.

«Большинством голосов коллегии присяжных заседателей вина подсудимого признана доказанной», - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

Сам подсудимый вину не признал. Вопрос о его наказании суд решит при постановлении приговора.