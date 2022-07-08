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Общество8 июля 2022 14:04

Дожди, грозы и жара. В субботу Рязанская область по-прежнему будет во власти субтропической погоды

Сильный ветер и жара до +31 градуса ожидаются в Рязанской области 9 июля
Источник:kp.ru

Погода второго месяца лета в Рязанской области пока отличается постоянством. В субботу, 9 июля, в регионе снова локальные дожди, грозы и жара. Такой прогноз опубликовали областные метеорологи.

Упрямый и малоподвижный антициклон не дает прохладному воздуху с запада проникать на территорию региона, поэтому столбики термометров местами вновь преодолеют отметку в +30. Не поможет и северо-восточный ветер, порывы которого в субботу достигнут 12 – 17 метров в секунду.

В предрассветные часы в Рязанской области ожидается +14…+19, днем преимущественно +27…+29, в отдельных уголках региона до +31 градуса.

Что касается осадков, то ночью синоптики их не ждут, днем же короткие дожди в сопровождении гроз местами могут окропить землю.