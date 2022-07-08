В Рязани открыли памятную доску сержанту Коняеву, погибшему при задержании опасных преступников

В этом году Евгению Коняеву исполнилось бы 75 лет.

8 июля 1977 года на окраине бывшего пригородного села Дягилево (сегодня в черте Рязани) при задержании особо опасных преступников погиб сержант милиции, инспектор дорожного надзора отдельного дивизиона ГАИ Евгений Коняев.

Спустя год после трагедии в его честь была названа главная улица села Дягилево, а еще спустя ровно 45 лет появился небольшой мемориал.

- Он работал под моим руководством, - рассказывает председатель Совета ветеранов УГИБДД по Рязанской области Владимир Конкин. - Для всех нас его смерть стала вызовом. Преступников нашли и задержали довольно быстро. Того, кто произвел роковой выстрел приговорили к высшей мере... Я рад, что мы наконец смогли установить памятную доску.

На мероприятии присутствовал генерал-майор полиции, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай.