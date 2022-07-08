С 11 июля в Рязани меняется маршрут городского автобуса №7

Маршрут автобуса №7 в Рязани изменится с 11 июля.

В Рязани изменится путь следования городского автобуса №7. Корректировку маршрута опубликовал Общественный совет при управлении транспорта.

Судя по опубликованной схеме, изменения маршрута коснутся преимущественно Московского района. У Центрального автовокзала на Московском шоссе автобус свернет на улицу Мервинскую, а после – на 7-й Мервинский проезд. Далее транспорт будет останавливаться у городской больницы №10 и Агротехнологического университета, а после – повернет на улицу Костычева и пройдет с остановками «Детская поликлиника №6», «РМПТС» и «Мальшинская богадельня», где выедет на улицу Новаторов, которая и станет конечным пунктом.

В обратном направлении автобус проследует, останавливаясь у площади Новаторов, Агротехнологического университета и на 7-м Мервинском проезде, к Центральному автовокзалу, а далее – по прежнему маршруту в поселок Строитель.

По обновленному пути автобусы поедут уже с понедельника, 11 июля.