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Общество8 июля 2022 11:53

В рязанской поликлинике №2 полностью заменят электрику за 40 млн рублей

После ряда коротких замыканий в 2021 году лечебное учреждение решило защититься от повторения подобных инцидентов
Источник:kp.ru
В рязанской поликлинике №2 полностью заменят электрику.

В рязанской поликлинике №2 полностью заменят электрику.

Рязанская больница имени Семашко ищет подрядчика на полную замену электрики в подведомственной ей поликлинике №2 на улице Профессора Никулина. Открытый конкурс разместили на портале госзакупок в пятницу, 8 июля.

Согласно опубликованной документации, планируется заменить электрические щиты в здании, проложить новые кабели, заменить все лампы и розетки, а также смонтировать систему заземления и защиту от молний.

За новую электрику заплатят 40,2 млн рублей. Работы пройдут в три этапа и завершатся к 28 февраля 2023 года.

Отметим, что в 2021 году во второй поликлинике случилась череда коротких замыканий. Первый раз проводка заискрила в октябре, а спустя несколько недель из-за задымления в одном из кабинетов на четвертом этаже из здания пришлось эвакуировать 90 человек (читать подробнее).