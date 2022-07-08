Рязанский бизнесмен с помощью фиктивных сделок обманул налоговую на 23 млн рублей

В Рязани перед судом предстанет директор одной из коммерческих организаций, специализирующейся на обращениях с отходами. Хитрый руководитель путем фиктивных сделок не доплатил в бюджет более 20 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, обвиняемый в 2018 – 2019 годах заключил несколько контрактов на покупку товарно-материальных ценностей. Сумму налога на добавленную стоимость директор включил в ежегодные налоговые декларации.

Однако, как показала проверка, в действительности товары организация приобрела у лиц, которые не являются плательщиками НДС. В результате бюджет не досчитался суммы в более чем 23 млн рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов по части 1 статьи 199 УК России. В этом правоохранителям помогли материалы проверки, проведенной региональными УФНС, УЭБ и УМВД. В целях возмещения ущерба арестовали имущество организации на сумму в 30 млн рублей.

В настоящее время все доказательства собраны, следствие завершено, и уголовное дело направили в суд.