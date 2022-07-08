Заболела нога, оказалось – рак. Врачи удалили рязанке опухоль в 20 кг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанские онкологи удалили забрюшинную опухоль весом более 20 кг пожилой женщине, сообщает региональный минздрав.

70-летняя пенсионерка обратилась в онкологический диспансер с жалобами на слабость и боли в левой ноге. После комплексного обследования выяснилось, что у женщины забрюшинная опухоль.

В итоге врачи единым блоком удалили забрюшинную опухоль с левой почкой, сохранив левый надпочечник. Удалили и мышцу илиопсоаса.

Как отметили специалисты, опухоль занимала левую половину брюшной полости с транспозицией желудка и поджелудочной железы правого отдела. Размер новообразования составлял 19 см на 17 см и на 22 см. Вес опухоли более 20 кг. Длилась операция четыре часа.

В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, функции желудочно-кишечного тракта восстановлены, женщина готовится к выписке.

Ранее «КП-Рязань» сообщала, как хирурги БСМП спасли рязанца с раком поджелудочной железы (читать подробнее).

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