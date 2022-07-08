До 20 июля в Рязани перекрыли движение на всем Малом шоссе.

С 7 по 20 июля полностью перекроют Малое шоссе для движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Шоссе будет закрыто от Первомайского проспекта до улицы Вокзальной. Причина перекрытия – ремонт тепловых сетей.

Ранее власти предупреждали, что закроют улицу 1 июля, но «по технической необходимости перекрытие движения по участку перенесли».

«Администрация города просит автовладельцев учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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