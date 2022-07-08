Полиция призвала рязанцев внимательнее следить за детьми

Безопасность детей - это прямая ответственность родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция призвала рязанцев усилить контроль за поведением детей в выходные дни. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве выделили четыре аспекта безопасности несовершеннолетних:

- Исключить доступ детей к открытым окнам. Москитные сетки не являются препятствием от падения ребенка. Необходимо убрать мебель от окон, а также оборудовать их фиксаторами.

- Обязательно контролировать купание несовершеннолетних в водоемах. Купаться можно только на официальных пляжах. Кроме того, необходимо учитывать, что надувные круги и матрацы не предназначены для плавания на далекие расстояния.

- Детям необходимо рассказать о правилах безопасного поведения на улице и обучить основам ПДД.

- Ни в коем случае нельзя оставлять ключи от мото- и автотранспорта в доступе для несовершеннолетних.

В полиции подчеркнули, что соблюдая эти рекомендации, родители смогут обезопасить своих детей.