Рязанцы хотят в Турцию и Египет, но боятся оспы обезьян – основные вопросы Роспотребнадзору. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Жители Рязани и области активно интересуются эпидемиологической ситуацией на курортах Турции и Египта. Со своими вопросами они регулярно обращаются на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, рязанцы выясняют ситуацию по заболеваемости оспой обезьян, какие нужно сделать прививки при поездке за границу.

«Специалисты Роспотребнадзора по всем вышеуказанным обращениям дали консультации и разъяснения в соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в сообщении ведомства.

Консультацию по туристическим услугам можно получить по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Рязанской области 8 800 100 22 62.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!