С коронавирусом в рязанских больницах находятся 74 пациента

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал последние данные о состоянии заболевших.

По состоянию на 18.00 7 июля в больницах региона находятся 74 пациента с COVID-19.

Состояние 13 человек оценивается как удовлетворительное, 51 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, 10 – в тяжелом.

У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.

За сутки в регионе выявлено 33 новых случая ковида. 16 заболевшим потребовалась госпитализация.