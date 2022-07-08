Жительница Подмосковья погибла в результате ДТП в Сасовском районе

В ДТП в Сасовском районе погибла жительница Подмосковья.

В Сасовском районе Lada Vesta на скорости вылетела в кювет и перевернулась. ДТП оказалось смертельным – погибла женщина-водитель. Все случилось ночью 7 июля на 14 километре автодороги Берестянки – Трудолюбовка – Верхне-Никольское.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области, за рулем отечественной машины была 25-летняя жительница Подмосковья. По предварительной информации, девушка превысила скорость, в результате чего не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справилась с управлением.

Приехавшая на место аварии бригада скорой помощи ничем не смогла помочь – от полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. По факту смертельного ДТП областная Госавтоинспекция проводит проверку.

Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В целом, по информации регионального УМВД, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб и пять пострадали.