Полюбившийся рязанцам фестиваль «Малина» возвращается 16 июля 2022 года

16 июля 2022 года в селе Новоселки Рязанской области после перерыва вновь пройдет фестиваль «Малина».

16 июля 2022 года в Рязанской области после перерыва из-за пандемии вновь пройдет фестиваль «Малина». Место неизменно — село Новоселки Рыбновского района.

На портале «Туризм и отдых в Рязанской области» рассказывают, что Новоселки всегда славились обильными урожаями малины, а когда-то ее было так много, что в Москву отправлялись целые баржи, груженые сладкой ягодой.

Главной площадкой фестиваля будет малиновая ярмарка — гастрономический базар, где предложат попробовать малину разных сортов и приготовленные из нее блюда. Также традиционным является конкурс на лучших малиновый костюм.

«По традиции на нашем фестивале будет много музыки! Хэдлайнеры — группы «Каролина» и «Сладкий сон», - говорится уже в группе мероприятия.

Появилась афиша фестиваля. Согласно ей, 16 июля в Новоселках будет организован фуд-корт, пройдут кулинарные мастер-классы, крафт-маркет и ягода-маркет.

Добираться до фестиваля нужно своим ходом — на личном транспорте либо регулярным автобусным рейсом до Новоселок с автовокзала «Центральный».