Глава Рязани Татьяна Панфилова поздравила горожан с Днем семьи, любви и верности

Глава Рязани Татьяна Панфилова с мужем Александром.

Глава Рязани и председатель городской Думы Татьяна Панфилова поздравила горожан с Днем семьи, любви и верности, который вся страна отмечает 8 июля. По случаю праздника Татьяна Николаевна опубликовала в своем аккаунте в соцсети фото с супругом.

Она рассказала, что с мужем Александром вместе со студенческой скамьи, и в этом году супруги отмечают сапфировую свадьбу – 45 лет совместной жизни. Двух врачей, педиатра и анестезиолога, объединила профессия, ставшая общей судьбой. Главным достижением в жизни глава Рязани считает свою большую семью: троих детей и пятерых внуков.

Семью Панфилова охарактеризовала как место силы, где всегда поддержат и поймут, и пожелала рязанцам большого счастья, любви, терпения и уважения друг к другу.

- Пусть не смолкает в ваших домах детский смех, пусть каждый прожитый вместе день приносит только радость, пусть семья будет для вас надежной опорой и крепким тылом, - написала Панфилова.