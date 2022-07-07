Рязанка украла у сына-инвалида 1,5 млн рублей и бегала от суда

В Рязани огласили приговор 56-летней жительнице города, которая обокрала собственного сына-инвалида на 1,5 млн рублей. Случилось это еще в феврале 2017 года. Все это время мамаша бегала от суда, чинила препятствия и, в конце концов, загремела в тюрьму.

На момент преступления рязанка, у которой девять детей, уже была лишена родительских прав. Тем не менее, паренька, инвалида детства, который по ее вине воспитывался в доме-интернате, мошеннице обмануть удалось.

1,5 млн рублей лежали на счету юноши до достижения 18-летия. Мамаша придумала для него легенду о неком «закрытом для граждан банке», куда она якобы положит сумму на вклад под дополнительные проценты. Получив от сына деньги, она нашла им собственное применение.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры, обвиняемая не признала вину, вместе с адвокатом всячески затягивала рассмотрение уголовного дела, и должна была услышать приговор еще зимой 2022 года. Получив время на подготовку последнего слова, она начала скрываться, после чего, в конце концов, была задержана и заключена под стражу.

И вот 5 июля Железнодорожный районный суд приговорил ее к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, взыскав в пользу потерпевшего те самые 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу пока не уступил.