Рязанская области получит 1 млрд рублей на три детских сада

Рязанской области получит 1 млрд 77 млн рублей на строительство трех детских садов в качестве инфраструктурного кредита. Заявку, которую представил врио губернатора Павел Малков, одобрили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

Социальные объекты появятся на застраиваемых территориях Рязани и Рыбного. Два из них на 290 мест - в жилом комплексе «Метропарк». В райцентре детсад будет рассчитан на 115 мест.

«Регион по итогам полугодия оказался в «зеленой зоне» по жилищному строительству, поэтому, конечно, детские дошкольные учреждения будут востребованы. Заявку мы одобрили», - прокомментировал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Детские сады будут расположены в новых микрорайонах. Они сейчас активно развиваются, там живет много молодежи и семей с детьми. Это комплексное развитие территорий, к чему мы всегда стремимся», - приводит слова Павла Малкова пресс-служба областного правительства.

Как отмечается, на проект одного детского сада уже получил положительное заключение госэкспертизы. Для двух других будут искать подрядчика «под ключ» - для проектирования и строительства в рамках одного контракта.